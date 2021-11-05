أستراليا في طريقها لتطعيم 80% من السكان بشكل كامل ضد كورونا

ذكر رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون، أن بلاده ستحقق هدف تطعيم 80% من السكان بجرعتين ضد فيروس كورونا، اليوم الجمعة.

وسعت استراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، منذ فترة طويلة للقضاء على الفيروس، بتطبيق استراتيجية"صفر-كوفيد"

لكن بعد الفشل في احتواء العديد من التفشي لسلالة"دلتا"، تحولت بشكل كبير إلى تحقيق أهداف التطعيم، كوسيلة للخروج من الإغلاق.

وقال موريسون لوسائل الإعلام إن بلاده ستحقق هدف التطعيم، في وقت ما، اليوم الجمعة.

وأضاف "هذا يعني أننا تغلبنا على جميع التحديات، التي واجهناها مع الإمدادات، التي لم تأت من أوروبا وأمور من هذا القبيل. ومضينا قدما وقد تم حل المشكلة".

وتابع "استراليا تتعافى وتخرج من تلك الجائحة لكوفيد-19".

وأضاف موريسون أن هذا الهدف يدفع إلى المرحلة المقبلة في خطة الحكومة الإتحادية الاسترالية الخاصة بكوفيد.

وقال موريسون "بتحقيق هدف الـ80% المهم هنا في استراليا، في هذا الإطار الزمني، شمر الاستراليون عن سواعدهم".

وتابع موريسون أنه فور تأكيد هذا الإنجاز، تعتزم الحكومة الإتحادية فرض حد أدنى من القيود الحالية وعمليات الإغلاق المستهدفة بشكل كبير لمناطق معينة أو سكان معينين، بدلا من قيود بمدن أو مختلف أنحاء البلاد".