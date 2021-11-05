مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة على خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد والتي تصل قيمتها إلى 75ر1 تريليون دولار، فضلا عن التصويت على مشروع قانون منفصل للبنية التحتية.

ويأتي التصويت بعد مفاوضات اللحظات الأخيرة، المكثفة، التي قامت بها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، والتي بدا أنها أسفرت عن حل الخلافات العالقة بشأن الخطة.

ويأتي التصويت على مشروع قانون الإصلاح الضريبي والإنفاق الضخم بعد شهور من التوتر والخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس الخميس. فعلى الرغم من صياغة جزء كبير من مشروع القانون، كانت هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة بشأن خفض ضريبة الدخل وإدخال نص يسمح لبرنامج الرعاية الطبية (ميديكير) بالتفاوض على أسعار الأدوية.

وبحسب وكالة بلومبرج، من شأن تمرير مجلس النواب مشروعي قانون التحفيز الاقتصادي والبنية التحتية أن يحقق انتصارا للرئيس بايدن هو في حاجة ماسة له، بعد تراجع شعبيته بشدة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن شارك بشكل مباشر في التفاوض مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ وإنه أجرى مكالمات هاتفية مع أعضاء من مجلس النواب أمس الخميس، حيث طلب منهم التصويت بالموافقة بمجرد طرح قانون البنية التحتية للتصويت.