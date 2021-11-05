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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:32 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الفتى البالغ (13عاما) لقي حتفه برصاص قوات من الجيش الإسرائيلي شرق نابلس.

وبحسب الوزارة فإن الفتى وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصابا برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب تظاهرات أسبوعية مناهضة للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.

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