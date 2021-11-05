أيرلندا توفر الجرعات المعززة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما

أعلنت هئية الخدمات الصحية الأيرلندلية، اليوم الجمعة، عن تقديم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من اليوم، وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية، نقلًا عن الهيئة، بأنه من الأفضل أن يحصل الأشخاص على الجرعة المعززة من اللقاح بعد مرور ستة أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم، مُشيرة إلى أهمية تناول هذه الجرعات المعززة بغض النظر عن الجرعة التي تم إعطاؤها في البداية.

كما نصحت الخدمة الصحية المواطنين بضرورة الحصول على الجرعات المعززة من اللقاح جنبًا إلى جنب مع الجرعات الأخرى من لقاحات "كورونا" التي تشمل: أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - موديرنا.