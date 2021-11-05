الرئاسة الجزائرية: الرئيس الإيطالي يزور البلاد غدا لتعزيز الشراكة وعلاقات التعاون

يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، غدا السبت، زيارة إلى الجزائر، تستمر على مدار يومين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر، غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك على رأس وفد هام.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تعزيز الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين".

يذكر أن آخر زيارة لرئيس إيطالي إلى الجزائر كانت قبل 18 عاما خلال فترة حكم الرئيس كارلو أزيليو تشامبي.