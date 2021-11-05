بريطانيا تهدد بإلغاء أحادي الجانب لالتزامات مبرمة ما بعد البريكست بشأن إيرلندا الشمالية

جدد الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، تهديدا بإلغاء أحادي الجانب للالتزامات المبرمة في اتفاقها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حال لم يتم التوصل لقرار بشأن الترتيبات التجارية بشأن أيرلندا الشمالية.

يلتقي فروست نظيره الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل اليوم الجمعة في جهود لحل مأزق بشأن ما يطلق عليه بروتوكول إيرلندا الشمالية وهي ترتيبات تسمح للمملكة المتحدة بمغادرة السوق الموحدة للتكتل بدون إقامة تطبيق ضوابط مشددة عند الحدود مع جزيرة أيرلندا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وطالب فروست بتغييرات شاملة للاتفاق، قائلا إنه يضر بالتجارة في المنطقة.

وهدد فروست بإلغاء البند 16 من البروتوكول الذي يسمح لكل جانب بتطبيق إجراءات وقائية في حال وجود "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية ".

ويبحث الاتحاد الأوروبي إيقاف اتفاقه التجاري مع المملكة المتحدة في حال مضت في التهديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم وحصص وغيرها من الحواجز التجارية. وقال فروست "نحن لن نفعل البند الـ16 اليوم... ولكنه مطروحة بشدة على الطاولة".

وعلى عكس بقية المملكة المتحدة، ظلت أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحد للبضائع التابع للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المنتجات التي تصل من بقية بريطانيا معرضة لإجراءات ضريبية . وعرض الاتحاد الأوروبي خفض فحوصات الجمارك على البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية للنصف وخفض عمليات التفتيش على الكثير من المنتجات الغذائية بنسبة 80%.