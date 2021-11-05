على مدار ثلاثة عقود ظلت جرائم ديفيد فولر من قتل واغتصاب متعدد وصل إلى جثث الموتى في مشرحة أحد المستشفيات ببريطانيا، متوارية عن الأنظار حتى تمكنت الشرطة ورجال التحقيق من القبض عليه واعترافه بارتكاب الجرائم السابقة.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام ديفيد فولر بقتل سيدتين والاعتداء الجنسي على عشرات الموتى داخل المشرحة على مدار 34 عاماً، وذلك بعد تمكن المحققين من إثبات التهمة عليه بعد فحص عينة من الحمض النووي الخاصة به.
كان فولر قتل كلاً من ويندي نيل و كارولين بيرس، فيما تعرف بجرائم القتل في الفراش، من دون أن تتوصل الشرطة ورجال التحقيق إلى القاتل، بالرغم من عمل أخصائي الطب الشرعي على تحسين عينة الحمض النووي المأخوذة من جسد ويندي في عام 1999.
غير أنه في عام 2019، فتحت التحقيقات مجدداً، بعد الحصول على عينة محسنة من الحمض النووي من الملابس الداخلية للضحية الثانية كارولين، وجاء اكتشاف هوية القاتل من خلال عينة بيولوجية للقاتل تم الحصول عليها من جسد الضحية ويندي، حسب موقع سكاي نيوز البريطاني.
وتم معرفة هوية القاتل بعد عمليات تحقق وثيقة للعينة، قامت بها جهات التحقيق من خلال قاعدة البيانات الوطنية، حيث تم التوصل في النهاية إلى أحد أقارب فولر، قبل العثور على فولر لاحقا، والذي كان يعمل مشرفاً لصيانة الكهرباء في إحدى المستشفيات مما مكنه من الدخول إلى غرف الموتى في المستشفيات، واغتصاب جثث الموتى.
واعترف فولر بقتل فتاتين عام 1987 بعد الاعتداء جنسياً عليهما، كما أقر بأنه أذنب في 51 جريمة أخرى، تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء أموات، لكن المحققين رجحوا أن العدد الفعلي لضحاياه اقترب من المائة.
كما عثر رجال التحقيق على أقراص صلبة في منزل فولر تحتوي على جرائم جنسية كثيرة " على نحو لم تشهده المحكمة من قبل"، وحسب بيان المدعي العام في بريطانيا فإن فولر صور نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيا ً على جثث العشرات من النساء والفتيات في مشرحتين بأحد المستشفيات، إذ كان مخولاً له الدخول بحكم عمله مشرفاً لصيانة الكهرباء.
كما اتضح في المحكمة أن فولر أحتفظ بمذكرات تفصيلية لاعتداءاته الجنسية، مكتوبة بخط يده، وسرية في المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها تأمل في أن تجد "عائلات الضحايا بعض العزاء في رؤية العدالة تتحقق أخيرًا".
ووصفت القضية بأنها "مروعة"، وأضافت: "الطبيعة المثيرة للاشمئزاز للجرائم المرتكبة ستؤدي لأسباب مفهومة إلى اشمئزاز الجمهور وقلقه".
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