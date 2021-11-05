تظاهرات قرب المنطقة الخضراء في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات

أفاد شهود عيان أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص لتفريق متظاهرين بالقرب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء اليوم الجمعة في حي كرادة مريم ببغداد.



دخلت الاعتصامات التي نظمها معترضون على النتائج الأولية للانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق اليوم الأربعاء يومها الثاني عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة النظر في النتائج المعلنة واتهام مفوضية الانتخابات بتزوير نتائج الانتخابات.



كانت 9 كيانات شيعية كبيرة في العراق قد اعلنت رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الماضي وفازت بها الكتلة الصدرية .