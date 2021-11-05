قال عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين يوم الخميس إن حوالي 5ر4 مليون شخص من سكان موسكو تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19 .

وقال سوبيانين في مقابلة بثتها القناة الروسية الأولى يوم الخميس"حتى الآن، هذا الرقم (عدد الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد كورونا ضد كوفيد-19) يقترب من 5ر4 مليون، لكن العدد نسبي، حيث يتم تطعيم بعض سكان موسكو في مناطق أخرى، وفي منطقة موسكو. هذا المعدل ليس سيئا بشكل عام".

وتابع "أتمنى أن يظل كما هو. يجب على الجميع أن يدرك أنه على الرغم من الاستقرار في معدلات الإصابة، إلا أن المستوى مرتفع للغاية. على الناس أن يعتنوا بأنفسهم وأن يحصلوا على التطعيم".

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب رؤساء البلديات في موسكو وحكومة المدينة لوكالة أنباء تاس الروسية إنه بحلول من 3 تشرين ثان/نوفمبر، تلقى ما مجموعه 25ر5 مليون شخص جرعة اللقاح الأولى، ومن بينهم 41ر4 مليون تلقوا جرعتي اللقاح.

يشار إلى أن موسكو بها أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في روسيا. وحتى الآن تم تأكيد إصابة مليون و 843 ألفا و 362 شخصا في العاصمة الروسية وحدها.