كوريا الجنوبية تسجل 2344 إصابة جديدة بكورونا و 20 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 2344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 375 ألفا و 464 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2936 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 6ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 1ر76 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.