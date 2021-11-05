بريطانيا تقول إن بالإمكان مع الاتحاد الأوروبي سد الثغرات بشأن أيرلندا الشمالية

اجتمع الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في لندن اليوم الجمعة، حسبما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان الكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث إن فروست حدد تقييم بريطانيا للمفاوضات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو ترتيبات تسمح للمملكة المتحدة بمغادرة السوق الموحدة للتكتل بدون تطبيق ضوابط مشددة عند الحدود مع جزيرة أيرلندا.

وأكد الوزير البريطاني أن التقدم الذي تم احرازه كان محدودا وأن اقتراحات الاتحاد الأوروبي لم تتعامل حاليا بفعالية مع الصعوبات الجوهرية التي تواجه طريقة عمل البروتوكول.

وأضاف أنه من وجهة النظر البريطانية، "لا تزال هناك فجوات يمكن سدها عبر مزيد من المباحثات المكثفة".

ووفقا للمتحدث البريطاني، جرت مناقشة قصيرة بشأن السياسة المتعلقة بمصائد الأسماك.

وجدد فروست تأكيده على ضرورة تقديم سفن الصيد الأدلة الضرورية التي تثبت تاريخ نشاطها في صيد الأسماك في القنال البريطاني والمطلوبة بموجب اتفاق التجارة والتعاون للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط هناك.

ويلتقي فروست وسيفكوفيتش مجددا في لندن الأسبوع المقبل، وستستمر المفاوضات على مستوى المسؤولين خلال الأسبوع.

وعلى عكس بقية المملكة المتحدة، ظلت أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحد للبضائع التابع للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المنتجات التي تصل من بقية بريطانيا معرضة لإجراءات ضريبية . وعرض الاتحاد الأوروبي خفض فحوصات الجمارك على البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية للنصف وخفض عمليات التفتيش على الكثير من المنتجات الغذائية بنسبة 80%.