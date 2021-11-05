حازم إمام: الزمالك فقد تركيزه بعد أول هدفين للأهلي

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علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على تأخر فريقه بثلاثة أهداف دون رد أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب استاد القاهرة.

‏وقال حازم إمام خلال استضافته بالاستوديو التحليلي للمباراة على قناة "اون تايم سبورتس": "الزمالك لعب 10 دقائق فقط، فقدوا تركيزهم بعد أول هدفين للأهلي".

وأضاف: "على لاعبي الزمالك العودة للمباراة مرة أخرى".

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها أليو ديانج وعلي معلول ومحمد شريف.