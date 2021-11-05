غانا تعيد النظر في ضريبة تتسبب في زيادة تهريب الذهب

تعيد غانا النظر في ضريبة تسببت في زيادة عمليات تهريب الذهب من مناجم صغيرة، في اتجاه يحرم البلاد من إيرادات هي في أمس الحاجة إليها ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وشهدت أكبر دولة مصدرة للذهب في أفريقيا، تراجع إنتاجها بنسبة 14% بعد أن تسببت القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في إبطاء عمليات التشغيل، وفرض ضريبة على صادرات صغار المنتجين.

ووفقا لشركة بريوس مينيرالز ماركتينج، المملوكة للدولة لتسويق الذهب والألماس، من المنتظر هذا العام، أن يتراجع أكثر، الناتج من هذه المناجم الثلاث، التي تستخرج ثلث الذهب في غانا.

وقال وزير المالية كين أوفوري عطا اليوم الجمعة عبر الهاتف لبلومبرج إننا "نعيد النظر في ضريبة تصدير نسبتها 3% وإعادة مراجعة الآثار على القطاع والاقتصاد.. يتعين علينا أن نعلن قرارنا النهائي في الميزانية".

وكانت غانا فرضت الضريبة في أيار/ مايو من العام الماضي، في محاولة لتعظيم الإيرادات من مواردها.