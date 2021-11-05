فوضى بمطار برلين الجديد بعد إنذار خاطئ بنشوب حريق

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تسبب إنذار بوجود حريق اليوم الجمعة في حدوث فوضى مجددا بمطار العاصمة الألمانية الجديد، واضطر العديد من الركاب إلى المرور على ممرات التفتيش مرة أخرى ، كما تأخرت العديد من الرحلات المغادرة لعدة ساعات أحيانا.

وكان جرس إنذار الحريق دوى بأحد المراحيض العامة ظهر اليوم، وقامت الشرطة الاتحادية بتفتيش المنطقة بصورة كاملة.

ودعت متحدثة باسم المطار الركاب إلى التزام الهدوء، قائلة إن طائراتهم تنتظرهم.

ولم تتوصل السلطات إلى سبب انطلاق إنذار الحريق حتى الآن، ولم تذكر الشرطة الاتحادية سببا محددا له كذلك.

ولم يستبعد المسؤولون احتمال أن يكون أحدهم قد أشعل سيجارة أثناء وجوده داخل أحد المراحيض.

وبحسب بيانات سلطات المطار كان المتوقع وصول 55 ألف مسافر إلى مطار العاصمة الدولي الجديد اليوم الجمعة، وقد غادر نصفهم.

كما تمت رحلات الوصول بصورة عادية في مرحلة ما بعد الظهر كما قالت سلطات المطار.