اللجنة الأولمبية تؤجل إنتخابات الكرة الطائرة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تأجيل انتخابات الإتحاد المصري للكرة الطائرة والتي كانت من المقرر لها أن تقام اليوم الجمعة.

وصدر قرار اللجنة الاولمبية المصرية، بتأجيل انتخابات الكرة الطائرة لمدة ١٥ يوماً، على ان يتم عقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢١.

الجدير بالذكر انه صدر يوم الاربعاء الموافق ٢٧ اكتوبر الماضي، قرار مركز التسوية و التحكيم الرياضي بعودة الثنائي شريف الشمرلي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، و هويدا مندي المرشحة لمنصب أمين الصندوق، إلى سباق الانتخابات.

بعد ان قامت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، برفض التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلي وهويدا مندي على قرار استبعادهما من الانتخابات المقرر إقامتها بناءً على خطاب من الاتحاد الأفريقي الذي استند في خطابه أن الثنائي قيد التحقيقات.