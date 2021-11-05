الرئيس العراقي: التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا بشرط عدم الخروج عن القانون

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، بشرط عدم خروجه عن الإطار السلمي القانوني.

وقال صالح في تغريدة على موقع "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الصدامات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة، وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها، مؤكدا أن حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وتظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا.

وأعلنت وزارة الصحة استقبالها 125 جريحا، 27 منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية، موضحة أن أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث محيط المنطقة الخضراء، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء للحوار.