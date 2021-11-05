بلينكن يجري محادثات هاتفية مع حمدوك والبرهان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس محادثات هاتفية من كل من رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن -الخميس- مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث شدد على الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للشعب السوداني الذي يسعى إلى الديمقراطية، ودعا إلى استعادة فورية للانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية".

وتابع البيان أن "الوزير جدد دعوته للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي وإنهاء حالة الطوارئ. وأكد أن العودة إلى التحول الديمقراطي في السودان ستسمح باستئناف شراكة قوية تشمل التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصادي بين البلدين".

وفي اتصاله مع البرهان- أكد أيضا على ما ورد في اتصاله مع حمدوك- وحث البرهان على الإفراج الفوري عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة والعودة إلى الحوار الذي يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويعيد الحكم بقيادة مدنية في السودان.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتزام قائد الجيش السوداني المعلن باتفاق جوبا للسلام والإعلان الدستوري، معربا عن أمله في أن يتخذ الجيش السوداني الإجراءات اللازمة للسماح باستئناف الشراكة الأمريكية السودانية التي تشمل التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني ​​والاقتصادي.