ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، مساء الخميس، من ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى، ويعمل موظف بأحد مكاتب الصحة، ويقوم بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة، ويوجد أيضا بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل أسنان.

وأشارت مديرية الصحة بالغربية فى بيان لها، إلى إقرار المرضى الموجودين بالعيادة، بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات، وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزاره الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثان، إدارة العلاج الحر عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

وقامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام، وذلك بعضوية الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، والدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر بالمحلة ثان، والدكتور إبراهيم عامر مفتش العلاج الحر بالمحلة أول.