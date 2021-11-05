 غزل المحلة يحقق انتصارا ثمينا على إنبي ويرتقي لوصافة الدوري مؤقتا - بوابة الشروق
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غزل المحلة يحقق انتصارا ثمينا على إنبي ويرتقي لوصافة الدوري مؤقتا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:33 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:33 م

حقق غزل المحلة انتصارا ثمينا على إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع 3 من الدوري العام.

وتقدم المحلة عن طريق عبدالقادر يحيى في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، ثم سجل صلاح عاطف لاعب إنبي هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتفوق المحلة بهدفين دون رد.

وأحرز أحمد غنيم ثالث أهداف المحلة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء ليقضي على آمال إنبي في العودة للمباراة.

وارتقى المحلة بهذا الفوز للمركز الثاني مؤقتا وبات في رصيده 7 نقاط، فيما توقف رصيد إنبي عند 3 نقاط في المركز 14.

 


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