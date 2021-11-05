قال الفنان محمد صبحي، إن تهميش المعلم وسقوط القدوة الحسنة تعد من الأسلحة الفتاكة لضرب الحضارات.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لهدم أي أمة يتم تنفيذ ثلاثة مخططات هي: التقليل من قيمة المعلم، وتهميش دور المرأة، وإسقاط القدوة حتى لا يكون ورائها أجيال.

وتابع أن الغرب الذي اخترع السوشيال ميديا يتعامل مع تلك المواقع بشكل أكثر حرصا، فيما يعد العرب شعوب استهلاكية وتعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تدمر عقول الأطفال.

وأشار إلى أن الجهل والفقر يساويان جريمة والجهل والمال يساوي الفساد، والجهل والحرية يساوي فوضى والجهل والسلطة يساوي استبداد والجهل بالدين يساوى إرهاب.

وكشف أنه أثناء زيارته إلى لندن لم يجد أحد ممسكا بهاتفه أثناء جلوسه في أحد المطاعم، واستخدامه في مدينة الضباب يعد محدودا للغاية، فيما يتم استهلاك الموبايل والإنترنت بشكل خاطئ عند العرب.