 هنادي مهنا: التريند متعب للفنان.. ويحمله مسؤولية أكبر - بوابة الشروق
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هنادي مهنا: التريند متعب للفنان.. ويحمله مسؤولية أكبر

هنادي مهنا
هنادي مهنا
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 1:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 1:05 ص

رأت الفنانة هنادي مهنا، أنّ التريند أمر متعب للممثل، إذ يكون مطالبًا بأن تكون اختياراته جيدة طوال الوقت.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "lite show" على شاشة "الحياة"، مساء الخميس: "أي حد بيشتغل طول الوقت ومش بينام وبيكون تعبان جدًا وبيحبها من قلبه وشغله يتشاف أو يكون تريند حاجة بتبسط أي حد".

وأشارت إلى أن هذا النجاح يضع قدرًا أكبر من المسؤولية على الفنان، معتبرًا ذلك أمرًا لذيذًا أكثر من كونه مرهقًا.

وأوضحت أن كل فنان يتمنى أن يُوضع اسمه على التريند بجوار النجوم الكبار، وتابعت: "لو الفنان يلاقي نفسه رقم 1 أو رقم 2 أو بين أول خمسة دي حاجة كبيرة.. بلدنا فيها 100 مليون".

وأشارت إلى أن الفن المصري يحظى بنسب متابعة أكثر من الدول العربية الأخرى، وهو ما يكون مصدرًا لسعادة الفنان.

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