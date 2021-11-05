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مصر للطيران تسير 91 رحلة جوية غدا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 1:35 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 1:35 م

تسير شركة مصر للطيران غدا السبت 91 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية و30 رحلة داخلية بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي.

وذكرت الشركة، الجمعة، أن الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا، كازابلانكا، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة، الدمام.

وأضافت أن الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وتنقل جميع هذه الرحلات 9700 راكبا.

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