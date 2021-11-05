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ارتفاع أسهم ..إم تي إن.. مع اقتراب منح نيجيريا لها تصريح العمل

علم نيجيريا
علم نيجيريا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 6:08 م

ارتفعت أسعار أسهم شركة "إم تي إن جروب" للاتصالات في جوهانسبرج بعدما اقتربت خطوة للحصول على تصريح بتشغيل الخدمات المالية عبر المحمول في نيجيريا، الدولة الأفريقية الأكثر سكانا.

وقفزت قيمة أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أفريقيا بنسبة 19 % وارتفعت أسمهما بنسبة 7ر13 % بحلول الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وهي أكبر نسبة منذ 2015. وذكر مؤشر بلومبرج العالمي للاتصالات أن الشركة حققت أفضل أداء بين الشركات لهذا العام.

ومنح البنك المركزي في نيجيريا الشركة موافقة مبدئية وستعمل الآن على الحصول على الموافقة النهائية، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة، حسبنا ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوسع شركات "إم تي إن" و "إيرتل أفريكا" وشركات إفريقية منافسة أخرى بشدة في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مستغلة انخفاض تكلفة خدمات الإنترنت عبر المحمول وجذب مئات الملايين من العملاء المحتملين الذين لا يستطيعون الوصول للخدمات البنكية.

وتعد نيجيريا وإثيوبيا أكبر سوقين لم يصدرا الموافقة التنظيمية للخدمات، إلا أنهما أشارتا إلى رغبتهما في إصدار الموافقة.

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