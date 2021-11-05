 الثلاثاء.. القومي للسينما يفتتح أولى فعالياته بمشاركة الموهوبين والتعلم الذكي - بوابة الشروق
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الثلاثاء.. القومي للسينما يفتتح أولى فعالياته بمشاركة الموهوبين والتعلم الذكي


نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:29 م

يبدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز أولى فعاليات برتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور "عز الرجال فاروق".

وتتضمن الفعاليات زيارة الطلاب لمكتبة الثقافة السينمائية كأعرق مكتبة سينمائية بمصر، يعرض فيها أيمن سيد المسؤول بالمكتبة مجموعة المجلدات السينمائية والموسوعات السينمائية الهامة التي تؤرخ للسينما المصرية منذ بدايتها.

يلي زيارة المكتبة عرض فيلم "مشبك شعر" بحضور مخرجة العمل الاستاذة عطية خيري.

يعقب العرض ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتي تفعيلآ لأنشطة المركز مع الجهات الخارجية بهدف نشر الثقافة السينمائية الهادفة لمختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

تقام الفعاليات صباح الثلاثاء 9 أكتوبر بمقر مركز الثقافة السينمائية.

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