موسيماني عن الخماسية: أعدكم بالسداسية في القمة المقبلة

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علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على فوز فريقه بخماسية على الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وفاز الأهلي بنتيجة عريضة (5 – 3) على الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 123.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«حققنا نتيجة جيدة بفضل الروح التي تحلى بها اللاعبون، لعبنا بنفس طريقة مباراة الإسماعيلي».

وأضاف:«مواجهة الزمالك مثل مباريات دوري الأبطال، مواجهة قوية، نجحنا في تسجيل خمسة أهداف، وأنا سعيد بالنتيجة».

وأكمل:«كنت أتمنى تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن لا يمكنك تحقيق كل شئ».

وسئل موسيماني عن نتيجة الـ 6 – 1 التي حققها الأهلي على الزمالك من قبل وسبب عدم تكرارها اليوم:«أعتقد أن الأهلي فاز بستة أهداف قبل ٢٠ عاما، إن شاء الله المباراة القادمة سنفوز بالستة».

وأتم:«الأهلي بطل أفريقيا وثالث العالم نحن فريق كبير، وأعتقد أن الجميع رأى أداء الأهلي في ملعب المباراة».