مكتب مكافحة الجريمة الألماني يحذر من رسائل إلكترونية احتيالية تحمل توقيعه

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حذر مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي في ألمانيا من رسائل بريد إلكترونية احتيالية يفترض أنها مرسلة نيابة عن المكتب ذاته.

وأعلن المكتب اليوم الجمعة من مقره بمدينة فيسبادن أن مؤلف رسائل بريد إلكترونية عشوائية أرسلها موقعة باختصار هولتسر. بي كيه إيه، بصفته رئيس المكتب.

ووجهت الرسائل الإلكترونية اتهاما للمرسل إليهم بأنهم طلبوا إنزال صور إباحية للاطفال من شبكة الإنترنت.

وتطلب الرسائل من الموجهة إليهم ضرورة التعليق على عنوان بريد إلكتروني لتجنب التعرض لعقوبة مزعومة.

ومع ذلك يحذر المكتب من الرد على رسائل البريد الإلكتروني هذه أو فتح مستند مضغوط، حيث يحتوي هذا المستند على برامج ضارة.