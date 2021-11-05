 مغامرة بين السحاب.. فيديو لمظليين قفزوا والطائرة سقطت - بوابة الشروق
الجمعة 5 نوفمبر 2021 1:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

مغامرة بين السحاب.. فيديو لمظليين قفزوا والطائرة سقطت

وكالات:
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 12:47 م
أظهرت لقطات تحبس الأنفاس لحظة سقوط حر لطائرة، بعد ثوان من قفز مظليين منها في سماء جنوب إفريقيا.

ووقعت الحادثة في منتصف أكتوبر الماضي في منطقة خليج موسيل، المطلة على المحيط الهندي.

وبعد ثوان من قفز المظليين، اعتلت حركة الطائرة لتبدأ في الدوران والهبوط الرأسي، تماما مثل الذي يصيب الطائرة التي تسقط بصواريخ، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونجا هؤلاء من كارثة كادت تحصل لهم في حال لو ظلوا على متن الطائرة لثوان أخرى فقط، ونجوا مرة أخرى عندما تجنبوا الاصطدام بالطائرة أثناء سقوطها بجوارهم.

ولحسن الحظ تمكن الطيار من استعادة السيطرة على الطائرة وتمكن من الهبوط بسلام.

وقال الطيار إن عطلا حدث في الأجواء أدت إلى تعطلها، ثم سقوطها.
 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك