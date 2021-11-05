

ووقعت الحادثة في منتصف أكتوبر الماضي في منطقة خليج موسيل، المطلة على المحيط الهندي.



وبعد ثوان من قفز المظليين، اعتلت حركة الطائرة لتبدأ في الدوران والهبوط الرأسي، تماما مثل الذي يصيب الطائرة التي تسقط بصواريخ، بحسب سكاي نيوز عربية.

Heart-stopping moment plane stalls and nosedives in skydivers' direction pic.twitter.com/DjUAfmjHYH — The Sun (@TheSun) November 5, 2021



ونجا هؤلاء من كارثة كادت تحصل لهم في حال لو ظلوا على متن الطائرة لثوان أخرى فقط، ونجوا مرة أخرى عندما تجنبوا الاصطدام بالطائرة أثناء سقوطها بجوارهم.



ولحسن الحظ تمكن الطيار من استعادة السيطرة على الطائرة وتمكن من الهبوط بسلام.



وقال الطيار إن عطلا حدث في الأجواء أدت إلى تعطلها، ثم سقوطها.