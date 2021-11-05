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Heart-stopping moment plane stalls and nosedives in skydivers' direction pic.twitter.com/DjUAfmjHYH
— The Sun (@TheSun) November 5, 2021
Heart-stopping moment plane stalls and nosedives in skydivers' direction pic.twitter.com/DjUAfmjHYH