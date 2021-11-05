أستراليا ترفض الانضمام لأكثر من 40 دولة تعهدوا الاستغناء عن الطاقة الفحمية

رفضت الحكومة الاسترالية الانضمام إلى أكثر من 40 دولة تعهدوا بالاستغناء عن الطاقة الفحمية مع إعلان وزير الطاقة الاسترالي أن بلاده تركز على التطوير التكنولوجي وليس تراجع الصناعات .

وذكرت صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية أن التعهد الاخير في قمة المناخ "كوب 26" بانهاء استخدام الفحم بحلول عام 2030 أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك للدول المتقدمة أما 2040 للدول النامية الذي تم دعمه من قبل 5 من أقوى 20 دولة تستخدم الفحم وهم كوريا الجنوبية واندونيسيا وفيتنام وبولندا وأوكرانيا .

وتعهدت مجموعة منفصلة من الدول تضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بانهاء الاستثمار عبر البحار في الفحم والنفط والغاز بنهاية العام المقبل، بالاضافة إلى أنه لم يتم التوقيع على أي من البيانين من قبل أستراليا أو الصين أو اليابان أو الهند حيث كانت تواريخ الإلغاء التدريجي للطاقة الفحمية متأخرة عن الفترة التي اقترحها المضيفون البريطانيون للقمة التي حددت هدفًا يتمثل في "نقل الفحم إلى التاريخ " .

يذكر أن اتفاق باريس أو "اتفاق المناخ العالمي" الموقع عام 2015 لم يذكر صراحة الحاجة إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.