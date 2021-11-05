كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تفاضيل جديدة فى ملابسات واقعة مقتل زوجة المتهم باحتجاز عائلته بالفيوم,



وأوضحت التحريات التى أشرف عليها اللواء ياسر صلاح، مدير مباحث الفيوم، أن معلومات وردت لفريق البحث من قطاع الأمن العام وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم أكدتها التحريات أن المتهم قتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضى ودفنها بمسكنه.



وبالإنتقال والفحص أمكن الاستدلال على الجثمان الذى تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار بإحدى الغرف بمسكنه، وأمر اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيومن إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.



وتمكنت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني في الساعات الأولي من صباح أمس من اقتحام منزل بلطجي الفيوم أيمن عبد المعبود الشهير بخط الفيوم بمنطقة الزراعات بالطريق الدائري وتمكنت من تحرير 14 فردا من المحتجزين.



وخلال عملية المداهمة، تم العثور على جثة والدة زوجته، بعد قتلها وإلقاء جثتها في فناء المنزل.



تعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الأربعاء عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ من الأهالى عن قيام أيمن عبدالمعبود مسجل خطر باحتجاز أطفاله وعدد من أفراد أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلي، مع سماع دوى إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.



انتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية إلى موقع البلاغ وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض فبادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين.



وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.



وتمكنت قوات انقاذ الرهائن بالأمن الوطني في الساعات الأولي من صباح اليوم من إنقاذ الرهائن وتم العثور علي جثة حماة المتهم ملقاة في فناء المنزل، تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام كما تم فرض كردون أمني حول منزل المتهم، واستمرار غلق الطرق المؤدية إليه لحين الانتهاء من رفع الأدلة الجنائية.