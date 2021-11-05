إيران توسع برنامجها النووي رغم المفاوضات المقبلة

أعلن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي بلا هوادة رغم أنه من المقرر إجراء المفاوضات الدولية في نهاية نوفمبر في فيينا.



وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي "لقد انتجنا وخزننا حتى الآن أكثر من 210 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %".



وتابع المتحدث باسم المنظمة أن هذا إنجازا تكنولوجيا رائعا للبلاد ولا يمكن لأحد أن يسلب إيران هذه المعرفة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية.



تعد الإنجازات الجديدة انتهاكا واضحا للشروط المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي لعام 2015 الذي بموجبه ليس مسموحا لإيران سوى بتخصيب اليورانيوم بأقل من 4 % .

وتقول طهران إنها قادرة فعليا على انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90 % وبالتالي اليورانيوم المناسب لتصنيع أسلحة نووية.



وفي نفس الوقت، تؤكد إيران كثيرا أنها تعارض انتاج أي أسلحة دمار شامل لأسباب دينية.



تُستأنف المفاوضات النووية بشأن استعادة الاتفاق النووي مع إيران في فيينا في 29 نوفمبر.



وتوقفت المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو وتغيير الحكومة في طهران.



وفي فيينا يسعى الاتحاد الأوروبي والشركاء المتبقون في الاتفاق وهم الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وكذلك عودة إيران إلى التزاماتها الفنية في الاتفاق.