الأوليمبية تطالب بادراج وليد عطا في قائمة المرشحين لانتخابات العاب القوى

خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب الاتحاد المصرى لألعاب القوى برئاسة سيف الله شاهين بادراج اسم وليد عطا ضمن كشف المرشحين المقرر انعقادها غدا لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة .

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية فى خطابها الى الاتحاد المصرى لألعاب القوى بضرورة ادراج اسم وليد عطا ضمن قائمة المرشحين بعد حصوله على حكم واجب النفاذ من محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الاتحاد باستبعاده من قوائم المرشحين.

وكان مسئولو اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، أكدوا أن وليد عطا المرشح على مقعد الرئاسة، لن يخوض انتخابات الاتحاد، المقرر إقامتها غداالجمعة بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر بعد استبعاده ولكنه عاد بعد أن حصل على حكم قضائى .

وشهدت الساعات الأخيرة من فتح باب التصويت لانتخاب مجلس ادارة جديد تكثيف الاتصالات من جانب المرشحين أعضاء الجمعية العمومية للحصول على ثقتهم .

من جانبه قال وليد عطا أن قرار عودته وادارج اسمه تأخر بعض الوقت خاصة أنه حصل على حكم قضائى واجب النفاذ وأن اللجنة الاولمبية تأخرت فى مخاطبة الاتحاد لادراج اسمى ولكننى سعيد بعودتى خاصة أننى حاربت من أجل الحصول على حقى رغم المعوقات التى وضعت امامى .