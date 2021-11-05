أوبر تسجل نموا قويا رغم الخسائر الفصلية

قالت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر في تقريرها عن نتائجها في الربع الثالث من العام، الذي صدر يوم الخميس بعد إغلاق سوق الإسهم الأمريكية في فرانسيسكو، إن إيراداتها زادت بنسبة 72 % على أساس سنوي لتصل إلى 8ر4 مليار دولار مع استمرارها في التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

واحتفلت شركة مشاركة الرحلات، والتي كادت في بعض الأحيان أن تتوقف أعمالها أثناء الجائحة، بعودة قوية بزيادة نسبتها 67 % على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، استمر أزدهار أعمال توصيل الطعام في أوبر.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 4ر2 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة استثماراتها المملوكة، وخاصة في شركة خدمات النقل الذكي الصينية ديدي .

كما أعلنت أوبر عن أول ربع تسجل فيه أرباح على الإطلاق (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين) كشركة عامة بقيمة 8 ملايين دولار.

وكان المحللون قد توقعوا أن تتكبد الشركة خسائر.