العربي الناصري بالمنيا يكرم أبطال العالم في الكيك بوكس والكونغو فو

نظمت أمانة شباب محافظة المنيا للحزب العربي الديموقراطي الناصري، حفلا لتكريم العشرات من اللاعبيين الرياضيين الفائزين بالمراكز الأولى والثانية في بطولات عديدة من الكونغ فو والكيك بوكس وعدد من الرياضيين بالمحافظة، وذلك بعد فوز عدد من اللاعبين من أبناء المحافظة ببطولة العالم للكيك بوكس.

ترأس الحفل، علي عبد المنعم الأمين العام للحزب بالمحافظة، والدكتورة فاطمة جلال أمينة المرأة، والإعلامي محمد علي عبد المنعم أمين عام الشباب بالمحافظة، خالد عبد العزيز مدير عام إعلام قصر ثقافة المنيا.

على هامش الحفل تم تكريم الكابتن عمر خورشد مدير منطقة المنيا للكونغ فو، كما تم تكريم بطل العالم الكابتن أيمن جلال والكابتن محمود فؤاد، وعدد كبير من ابطال الجمهورية في الكونغ فو والكيك بوكس والحاصلين علي بطولة العالم لهذا العام.

في بداية الحفل، رحب الأمين العام للحزب، الحضور ضيوف الحفل واللاعبين، ومعربا عن سعادته وتهانيه للشباب والفتيات الحاضرين لتألقهم في المجال الرياضي وفوزهم للبطولات الرياضية، ومعربا عن دعم الحزب الكامل للشباب في إطار رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالاهتمام بالشباب وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية والعمل علي توفير لهم سبل الدعم نظرا لما يحققوه من بطولات محلية وعالمية وتشريفهم لمصر في المحافل الدولية والعالمية.

فيما أكد أمين عام شباب المحافظة، في كلمته: أن هذا التكريم جاء في إطار خطة الأمانة العامة وأمانة الشباب المركزية، وتوجيهات رئيس الحزب وتعليمات الأمين العام بالمحافظة بضرورة دعم وتشجيع الشباب الرياضيين في مختلف الأعمار والعمل علي توصيل صوتهم للمسؤولين لرعايتهم والاهتمام بهم، نظرا لما يبذلونه من جهد فاق وتحدي للصعوبات مع ضرورة دعهم للارتقاء بمستواهم الرياضي، موضحا أهمية الرياضة في بناء وتقويم الأنسان صحيا وفكريا، مختتما كلمته بعبارة «بالشباب تحيا مصر» .