 تناولت مادة سامة بالخطأ.. نقل فتاة لمستشفى رأس سدر عقب إصابتها بحالة تسمم - بوابة الشروق
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تناولت مادة سامة بالخطأ.. نقل فتاة لمستشفى رأس سدر عقب إصابتها بحالة تسمم

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:11 م

أصيبت فتاة بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، بحالة تسمم، ونقلت لمستشفى رأس سدر العام.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رأس سدر، يفيد تلقيه بلاغًا من المستشفى رأس سدر العام بوصول " رغد. ع. ش" 72 عامًا، مقيمة بقرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر، مصابة بحالة تسمم، وادعاء تناول مادة سامة، والحالة العامة متوسط.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال والديها، أنه خلال تواجد المصابة بالمنزل، تناولت بالخطأ ماده سامة، ولم يتهم أحدا.

وجرى تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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