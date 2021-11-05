ارتفاع عمليات إزالة الغابات في كولومبيا منذ اتفاق السلام عام 2016

أظهر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية أن إزالة الغابات زاد في كولومبيا، بعد خمس سنوات من اتفاق سلام بين الحكومة وحركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية"(فارك)، في عام 2016 .

وأضاف التقرير، الصادر أمس الخميس عن المجموعة وهي مؤسسة بحثية، أن إزالة الغابات "زاد" في كولومبيا، منذ اتفاق السلام، وتم تدمير حوالي 225 ألف هكتار من الغابات في عام 2017 وحده.

وتابع التقرير" في حين أن فارك كانت "تلجأ لممارسات عنيفة ضد البيئة"، فإن رحيلها منح "فرصة لحركات تمرد أخرى والجريمة المنظمة لتأكيد سيطرتها".

وذكر التقرير "نظرا لأن سلطة الدولة في الريف، لا تزال ضعيفة، فإن تلك الجماعات، قلصت مساحات الغابات لتوسيع مشروعات، مثل زراعة نبات الكوكا، وتربية الماشية وإجراء عمليات تعدين غير شرعية للذهب، وقطع الأشجار وأحيانا العمل مع شركات تجارية قانونية".

وتابع التقرير أن إزالة الغابات لم تقم بها الجماعات غير القانونية فقط.

وأضاف "انخرط عشرات الآلاف من النازحين داخليا وغيرهم من ضحايا الصراع، معظمهم من الفقراء البائسين، في الحملة، لإزالة الغابات في كولومبيا للاستخدام المربح".

وحث التقرير الحكومة على التنفيذ الكامل لمشروعات توزيع الأراضي، الوارد ضمن اتفاق السلام وعلى استهداف المجرمين، الذين يمولون عمليات إزالة الغابات وققطع الأشجار.