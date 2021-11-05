 بعد «فيسبوك».. «تويتر» يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب تحريضه على إقليم تيجراي - بوابة الشروق
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بعد «فيسبوك».. «تويتر» يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب تحريضه على إقليم تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رويترز
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 7:55 ص

عطل موقع "تويتر" مساء الخميس تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نشرها في الـ31 من أكتوبر، ودعا من خلالها لحمل السلاح ضد إقليم تيغراي.

وشملت التغريدة صور سكرين شوت من منشور له على حسابه "فيسبوك" تم حذفه أيضا، ويحتوي على مضمون تحريضي ضد جبهة تحرير تيغراي، التي دخلت في صراع مع آبي أحمد منذ ما يقرب من عام. 

وذكر موقع "تويتر" أن هذه التغريدة انتهكت قوانينها بشأن السلوك المسيء، لكن موقع التغريدات قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة موجودة ويمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن آبي أحمد نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" دعوة إلى الإثيوبيين لحمل السلاح ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن بعد ساعات من نشرها حذفها موقع "فيسبوك".

ودعا آبي أحمد في المنشور المواطنين في بلاده إلى حمل السلاح للتصدي لزحف المتمردين.

وتوجه بندائه عبر "فيسبوك" و"تويتر" بعد تقارير مفادها بأن المتمردين في إقليم تيغراي سيطروا على مدن جديدة في إقليم أمهرة المجاور.

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