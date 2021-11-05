 سلة الأهلي تهزم الاتصالات في ربع نهائي دوري المرتبط - بوابة الشروق
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سلة الأهلي تهزم الاتصالات في ربع نهائي دوري المرتبط

علي البحيري
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 10:36 م

فاز فريق السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة (74 - 65)، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.

وشهدت المباراة قوة بين الفريقين وتبادلا التقدم، قبل أن يفوز المارد الأحمر باللقاء الذي أقيم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وتفوق الأهلي في أول فترتين من اللقاء، حيث حسم الفترة الأولى (15-13)، والثانية (33-31)، أما الفترة الثالثة فانتهت (54-46)، لصالح المصرية للاتصالات.

ومن المقرر، أن يقام لقاء العودة مساء الإثنين المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وكان مرتبط الأهلي تحت 18 سنة قد فاز على مرتبط المصرية للاتصالات بنتيجة (92-41)، في اللقاء الذي أقيم قبل انطلاق مباراة الكبار.


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