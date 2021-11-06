 إخلاء جامعة ..ييل.. في كونيتيكت الأمريكية بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إخلاء جامعة ..ييل.. في كونيتيكت الأمريكية بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة

وكالات
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 11:57 م

ذكرت مصادر أمنية أمريكية أنه تم إخلاء مباني جامعة "ييل" في ولاية كونيتيكت، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

وأشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن "شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي".

وأضاف: "تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ".

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر، إن "شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة".

وأضاف: "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد للغاية، ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ".

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