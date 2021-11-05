متعب منتقدا الأهلي: تغييرات موسيماني الدفاعية أعادت الزمالك للمباراة

انتقد عماد متعب، نجم الكرة المصرية، بيتسو مسويماني، المدير الفني للأهلي، بعد الفوز بخماسية أمام الزمالك في القمة 123.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «تغييرات موسيماني الدفاعية بعد تسجيل خمس أهداف كانت خاطئة للغاية، هذه المباريات لن تأتي كثيرا كان لابد أن يحافظ على فارق الأهداف على الأقل».

وأضاف: «في البداية كان تمركز محمد مجدي أفشة خاطئ وعندما دخل إلى عمق الملعب ظهرت خطورة الأهلي والشكل التيكتيكي للمباراة».

وأكمل متعب: «من ميزات النادي الأهلي هو البحث عن الثاني والثالث بعد تسجيل الأهداف، في رأيي كان لابد أن يواصل الأهلي الضغط بعد النتيجة الكبيرة وهي خمس أهداف».

وواصل: «خروج محمد شريف من الملعب بالإضافة إلى تغييرات موسيماني الدفاعية منحت الفرصة للزمالك أن يعود في المباراة، النتيجة الكبيرة أمام فريق مثل الزمالك لن تتكرر كثيرا هي فرصة لن تتاح لك في أوقات كثيرة».

وأشار متعب: «كان لابد أن يستغل موسيماني النتيجة الكبيرة ولن تحقق فوزا كبيرا مثل هذا أمام الزمالك كثيرا، وكان عليهم استغلال الفرصة».

وأوضح: «كان لابد أن يستعين بأحمد عبد القادر، هي نتيجة مرضية بالتأكيد ولا أحد توقعها لن سير المباراة جعلنا نطمع في نتيجة تاريخية».

وأتم: «لا يصح أن تفوز بخماسية ونخرج متوترين، لماذا تراجع الأهلي بشكل مبالغ فيه، كنت أتمنى ألا يقوم بتغييرات دفاعية».