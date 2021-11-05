كوريا الجنوبية توصى مواطنيها بمغادرة إثيوبيا بسبب اشتداد الحرب الأهلية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها رفعت مستوى التنبيه الخاص بسفر مواطنيها إلى جميع أجزاء إثيوبيا إلى المستوى الثالث بداية من اليوم الجمعة وذلك نتيجة لاشتداد الحرب الأهلية هناك.

وأوصت الوزارة مواطنيها بإلغاء أو تأجيل الزيارات المخططة إلى إثيوبيا، والخروج منها إلى مكان آمن، باستثناء الحالات الضرورية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوزارة إنها ستراقب مجريات الوضع في أثيوبيا عن كثب وستراجع باستمرار الحاجة إلى تعديل تنبيه السفر بشكل إضافي في المستقبل.

كانت الحكومة المركزية في إثيوبيا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مزيد من الأراضي، بما في ذلك بلدتا ديسي وكومبوتشا على طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.