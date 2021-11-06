هيثم شاكر عن أغنيته صاحب الجمال: خلعت عبايتي القديمة

قال الفنان هيثم شاكر، إنّ أغنية "صاحب الجمال" استغرقت وقتًا طويلًا في مراحل التجهيز لاختيار الألحان والكلمات المناسبة، واصفًا رد فعل الجمهور تجاه العمل بـ"العظيم".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه كان خائفًا في البداية باعتبار هذ الأمر جديدًا بالنسبة له لكن رد فعل الجمهور أسعده للغاية.

وتابع: "الأغنية كانت مختلفة، وهي تأتي بناء على رغبتي في خلع عباءتي القديمة، والبحث عن أفكار جديدة.. أنتجت 3 أغنيات مختلفة خلال الفترة الماضية وهم واقف على تكة، ومش عادية، إضافة إلى صاحب الجمال".

وأكد هيثم شاكر، عودته إلى الفن الذي يحتوي على الشجن، مضيفا أن ذلك اللون من الفن له جمهوره الذي يقدره ويحترمه.