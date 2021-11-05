بيل جيتس في كتابه: أزمة المناخ التحدي الأصعب للبشرية على الإطلاق

الملياردير الأمريكى يتيح كتابه مجانًا أمام طلبة الجامعات فى كل العالم



يستهل الملياردير الأمريكى والشريك المؤسس لـ«مايكروسوفت»، بيل جيتس، الحديث فى كتابه «كيف نتجنب كارثة المناخ: الحلول المقترحة والإنجازات المطلوبة» الذى صدر فى السادس عشر من شهر فبراير هذا العام بوصف نفسه «الرسول غير المثالى» لتحذير العالم بشأن تغير المناخ، كما يؤكد إيمانه بأن العالم قادر على التخلص من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2050.

وقد ساهم عمل مؤسسة «جيتس» فى قضايا محورية؛ مثل الصحة والفقر فى جميع أنحاء العالم فى منحه وعيا أفضل من العديد من الكُتاب حول خطة إصلاح الكربون فى جميع دول العالم.

وعلى عكس بعض كتب المناخ المنعزلة عن العلوم أو السياسة أو الأعمال التجارية، فهو ينظر فى جميع القطاعات اللازمة للقضاء على الناتج البشرى السنوى البالغ 51 مليار طن من غازات الاحتباس الحرارى، قد أورد «جيتس» فى الكتاب العديد من الأرقام والحقائق والرسوم البيانية والجداول، حيث من الواضح أن «جيتس» يرغب فى أن يكون هذا الكتاب هو الحل المناخى المكافئ للتشريح الممتاز الذى قدمه الراحل هانز روسلينج عن التصورات الخاطئة عن حالة العالم، بعنوان «الواقعية»؛ فكما ذكر «جيتس» فى كتابه: «عندما يكون لدينا رؤية قائمة على الحقائق، يمكننا أن نرى أن لدينا بعض الأشياء التى نحتاجها لتجنب كارثة مناخية، ولكننا لا نملك الحل النهائى بعد».

وقد شرح «جيتس» عبر الكتاب أسباب صعوبة الوصول إلى انبعاثات صفرية ــ ليس أقلها القصور الذاتى فى صناعة الطاقة ــ كما طرح عددا من الحلول على غرار توليد المزيد من الطاقة الشمسية، وصنع المزيد من السيارات الكهربائية، والاتجاه نحو توليد الكهرباء النظيفة، ودعم البحث والتطوير لا سيما فى قطاعات الطيران، والشحن، والصناعات الثقيلة، والتى من شأنها أن تقودنا إلى عالم حديث خالٍ من الكربون.

وعلى عكس التوقعات من مهندس برمجيات سابق، فإن «جيتس» يملك موهبة فى الكتابة لا بأس بها؛ حيث يمزج قلمه ببراعة التجربة الشخصية مع صدقه حول مدى صعوبة التخلص من الكربون فى عصرنا الحالى.

وعبر كتابه، يعقد «جيتس» أملا كبيرا على التقنيات التى لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد؛ مثل الانشطار النووى، وفى نفس الوقت لا يبدو أنه متفائل بالحلول اللحظية ــ الممكنة ــ على غرار تناول البشر لكميات أقل من اللحوم.

وقد قال «جيتس» فى هذا الشأن أنه ببساطة «واقعى»؛ ولا يعتقد أن إقبال الناس على تناول اللحوم سيقل، هذا برغم أن الاتجاه إلى استهلاك أقل للمنتجات الحيوانية جار بالفعل فى بعض البلدان، كما أن بعض السياسيين فى حكومة المملكة المتحدة يعتقدون أنه من استهلاك الناس من اللحوم والألبان سيقل للخُمس بحلول عام 2050.

وتشمل نقاط الضعف فى الكتاب حماس «جيتس» المبالغ فيه حول الطاقة النووية، الذى دفعه لإفراد صفحات مطولة من الكتاب للحديث عنها وعن التكاليف الباهظة التى تعيقها ومشكلة النفايات المستعصية، والتحدى الذى يواجه البشر فى تسخير مصادر الطاقة المتجددة، بينما لم تتم الإشارة إلى عواقب أزمة المناخ بعمق، ولم يتم التطرق إلى خيارات إزالة انبعاثات الكربون إلا لفترة وجيزة.

وقد تحدث مؤسس «مايكروسوفت» أخيرا من مؤتمر المناخ COP26 فى جلاسكو، حيث أعلن عن تمويل جديد بقيمة 315 مليون دولار (231 مليون جنيه إسترلينى) لدعم المزارعين المعرضين للخطر أثناء تكيفهم مع تغير المناخ.

وتأتى تعليقاته فى الوقت الذى يكافح فيه قادة العالم لإحراز تقدم ملموس فى قمة COP26 فى جلاسكو بعد اجتماع لدول مجموعة العشرين فى روما، والذى فشل فى تأمين أهداف محددة جديدة لانبعاثات الكربون الصفرية أو اتفاقيات بشأن التخلص التدريجى من الإنتاج المحلى من الفحم.

وقال بيل جيتس لشبكة «سكاى نيوز» من المؤتمر إنه عندما يتعلق الأمر بمعالجة التغير المناخى، «لم تفعل الإنسانية شيئا بهذه الصعوبة على الإطلاق».