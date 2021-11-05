أنباء عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات في مصادمات مع القوات الأمنية في بغداد

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أفاد شهود عيان اليوم الجمعة أن الشوارع المؤدية للمنطقة الخضراء الحكومية العراقية تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وأنصار الأحزاب الخاسرة بالانتخابات البرلمانية مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة وجرح عدد كبير من الطرفين.

وأبلغ شهود عيان وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "المتظاهرين هاجموا القوات الأمنية بالحجارة في مسعي لاقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة كرادة مريم وسط بغداد".

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من الأحزاب الخاسرة بالانتخابات فإن اثنين من المتظاهرين قتلا وأصيب العشرات بجروح.

ويسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق الرصاص والغازات المسلحة للدموع في سماء منطقة المظاهرات.

وكان شهود عيان قد ذكروا أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص لتفريق متظاهرين بالقرب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء اليوم الجمعة في حي كرادة مريم ببغداد.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات تم اقامة اعتصام عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة النظر في النتائج المعلنة واتهام مفوضية الانتخابات بتزوير نتائج الانتخابات.

كانت 9 كيانات شيعية كبيرة في العراق قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الماضي وفازت بها الكتلة الصدرية .