الرئيسان السوري والصيني يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، هاتفيًا اليوم الجمعة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرى - خلال الاتصال - التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان السوري والصيني لتطوير هذه العلاقات، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنّ العلاقة مع الصين محوريةٌ ومهمةٌ من أجل دعم الشعب السوري في صموده ضد الإرهاب، وفي وجه الحصار الذي أضرَّ بشكل كبير بمختلف جوانب حياته.

وأكد الأسد حرص سوريا على تطوير العلاقة بين المؤسسات الحكومية في البلدين خاصةً مع تحسن الوضع الأمني في أغلب المناطق وبنفس الوقت الانضمام لمبادرة الحزام والطريق التي تشكل طريقاً للاقتصاد والتنمية وأسلوبًا جديدًا في تعامل الدول مع بعضها من أجل ربط المصير المشترك للشعوب وللبشرية.

من جانبه، أكد الرئيس شي جين بينغ أن بلاده مستعدةٌ لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الودي بين البلدين وتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة، وأن الجانب الصيني يدعم بكل ثباتٍ الجهود السورية لإعادة الإعمار والتنمية، مرحبًا بمشاركة الجانب السوري في مبادرة الحزام والطريق.

وعبر عن حرص الصين على تعزيز التعاون مع الجانب السوري في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وفي مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيمنح سوريا في المرحلة القادمة دفعةً جديدةً من اللقاحات والمعدات الطبية لمساعدتها في السيطرة على الجائحة.