الرئيس التشيكي زيمان يؤيد تشكيل حكومة جديدة بسرعة

أعلن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة أنه ليس لديه اعتراض على تولي المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بيتر فيالا هذا المنصب.

وذكرت وكالة سي تي كيه التشيكية للأنباء أن الرئيس زيمان، الذي أخر تدهور صحته تشكيل حكومة جديدة، أدلى بأول تعليق علني له اليوم الجمعة منذ دخوله المستشفى.

وفى المقابلة الإذاعية التي أجريت عبر الهاتف قال زيمان إنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان اختتام سريع لمحادثات الائتلاف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية.

وقد تم نقل الرجل البالغ من العمر 77 عاما من العناية المركزة إلى جناح عادي أمس الخميس ، مما عزز آمال تحالفات المعارضة التي فازت في الانتخابات في أن يتولى ائتلافها الجديد الحكم .

واتفق اليوم التحالفان الليبراليان المحافظان ، اللذان هزما الرئيس الشعبوى الحالي اندريه بابيش فى انتخابات 8 و 9 تشرين أول/أكتوبر ، على تشكيل حكومة ولكن بدون تفويض رسمي .

وقد تم اختيار بيتر فيالا رئيس الحزب الديمقراطى المدني لقيادة الائتلاف الجديد . وقد حدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتوقيع الاحتفالي على اتفاق الائتلاف .

وينتظر التشيك بفارغ الصبرأن يستأنف رئيس الدولة مهامه الرسمية لأن لديه دور رئيسي ليقوم به.

ولا يستطيع أحد غير رئيس الجمهورية قبول استقالة الحكومة السابقة وإعطاء تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة.

كان من الواضح أن التحالفين الحزبيين قد فازا بالانتخابات البرلمانية التي أجريت يومي 8 و 9 تشرين اول/ اكتوبر الماضي ضد الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الشعبوي اندريه بابيس.