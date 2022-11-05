زعيمة الخضر في ألمانيا تطالب باستخدام ثروات الروس المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

طالبت زعيمة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج، بتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، وباستخدام ثروات الأثرياء الروس المجمدة في ألمانيا وأوروبا بأكملها من أجل ذلك.



وقالت لانج، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد، إنه في ضوء اقتراب فصل الشتاء وتزايد أضرار الحرب، يتعين المضي قدما في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.



وأضافت: "يحاول الروس نقل الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد وتدمير البنية التحتية الحيوية، مثل أنظمة التدفئة المركزية ومحطات الكهرباء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية".



وترى لانج أنه يتعين على روسيا أن تسدد تكاليف هذه المساعدات، قائلة: "في ألمانيا وحدها تم تجميد عدة مليارات من اليورو من ثروات روسية، والتي تخص على سبيل المثال النخبة، حجم هذه الأموال أكبر بكثير في جميع أنحاء أوروبا".



وأكدت لانج ضرورة استخدام هذه الثروات في إعادة إعمار أوكرانيا، وأضافت في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بوتين وحاشيته مسؤولون عن هذا الجنون، لذلك يجب أن يسدد هو ورفاقه على الفاتورة... ليس الأمر سهلا من الناحية القانونية، لكنه عادل بالطبع. من المهم هنا البحث عن طرق".