 اليابان وأمريكا تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية - بوابة الشروق
السبت 5 نوفمبر 2022 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

اليابان وأمريكا تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 4:22 م

أعلنت وزارة الدفاع أن اليابان والولايات المتحدة أجريتا اليوم السبت، تدريبات جوية عسكرية في المجال الجوي فوق بحر الصين الشرقي شمال غرب جزيرة كيوشو الواقعة جنوب اليابان.

وأشارت الوزارة، إلى إجراء التدريبات الثنائية بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة الأمريكية ردا على الأعمال الاستفزازية المتزايدة من جانب كوريا الشمالي، بما في ذلك قيامها بإطلاق صواريخ باليستية على نحو متكرر، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتابعت أن هذه التدريبات تهدف لإظهار مستوى التعاون الوثيق بين الدولتين الحليفتين.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الغربي، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويبدو أن ذلك جاء احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة بين سول وواشنطن "فيجيلانت ستورم" التي تم تمديد فترتها ليوم واحد حتى اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك