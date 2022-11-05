اليابان وأمريكا تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أعلنت وزارة الدفاع أن اليابان والولايات المتحدة أجريتا اليوم السبت، تدريبات جوية عسكرية في المجال الجوي فوق بحر الصين الشرقي شمال غرب جزيرة كيوشو الواقعة جنوب اليابان.

وأشارت الوزارة، إلى إجراء التدريبات الثنائية بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة الأمريكية ردا على الأعمال الاستفزازية المتزايدة من جانب كوريا الشمالي، بما في ذلك قيامها بإطلاق صواريخ باليستية على نحو متكرر، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتابعت أن هذه التدريبات تهدف لإظهار مستوى التعاون الوثيق بين الدولتين الحليفتين.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الغربي، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويبدو أن ذلك جاء احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة بين سول وواشنطن "فيجيلانت ستورم" التي تم تمديد فترتها ليوم واحد حتى اليوم.