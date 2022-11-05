وزير إسرائيلي سابق يتوقع هجوما على إيران في حقبة نتنياهو

رجح وزير الاستيطان الإسرائيلي السابق تساحي هنجبي، إقدام تل أبيب على شن هجوم على إيران خلال فترة الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل بنيامين نتنياهو في فترة ولايته القادمة.

وقال في مقابلة مع قناة "القناة 12" الإسرائيلية: "حسب تقديري، فإن نتنياهو سيعمل في فترة حكومته القادمة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، ولن يكون خيارا غير ذلك"، وقد أرجع تقديره إلى معرفته بنتنياهو على مدى 30 عاما.

وأضاف: "لقد نسينا المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعليا".

وأوضح أنه في حال لم تنته تلك المفاوضات باتفاق ولم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران.

وذكر أنه "في حال لم ينفذ نتنياهو ذلك فإن إسرائيل ستواجه تهديدا وجوديا، كما نقلت تصريحاته وسائل إعلام فلسطينية".

وفي مايو الماضي، أجرى جيش الاحتلال مناورات عسكرية أطلق عليها "عربات النار" تحاكي هجوما واسعا على إيران، كما جرى الاستعداد لأي سيناريو ضد إسرائيل.