قضت محكمة الجنايات الابتدائية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، اليوم السبت، بسجن ثلاثة متهمين من بينهم تونسي الجنسية، بتهمة التورط مع جماعة إرهابية.



وقال موقع راديو "موزاييك" التونسي، إن حكم المحكمة تراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت تبرئة متهم واحد فقط، في حين تلاحق السلطات ثلاثة آخرين ضمن القضية ذاتها وهم هاربون بالأراضي السورية بعد التحاقهم بتنظيم ''داعش''.



ووجهت المحكمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية، وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، والمشاركة في إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية.



وذكر ملف القضية أن المتهمين الثلاثة تم تجنيدهم من قبل المتهمين الهاربين، عبر مواقع جهادية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسكايب، حيث سهل المواطن التونسي عملية التحاقهم بـ"جبهة النصرة"، ثم تنظيم "داعش" بسوريا.