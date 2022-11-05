بابا الفاتيكان يترأس قداسا في ستاد البحرين

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسا في ستاد البحرين الوطني، اليوم السبت.



وشارك الآلاف في القداس الذي أقيم صباح اليوم السبت، اليوم الثالث من زيارة البابا للدولة الخليجية.



وعصر اليوم، يلتقي رئيس الكنيسة الكاثوليكية مع مجموعة من الشباب في إحدى المدارس.



وقد التقى البابا (85 عاما) خلال زيارته للبحرين مع قادة إسلاميين بارزين، من بينهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال مشاركته بملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، في دورته الأولى بالمنامة.



ودعا فرنسيس في وقت سابق إلى التعاون بين الأديان من أجل تحقيق السلام وأدان انتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل غير العادلة في المنطقة.